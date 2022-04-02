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Від раку померла зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Від раку померла зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва Новина оновлена 02 квітня 2022, 07:52

Останні роки життя артистка боролася зі страшною недугою.

У п’ятницю, 1 квітня, не стало популярної радянської та російської актриси театру та актриси Олександри Яковлєвої. Зірка фільму "Чародії" померла від раку молочної залози, з яким боролася багато років. Їй було лише 64 роки.

Сумну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook режисер Микола Лебедєв.

"Сашенька!.. Прекрасна!.. Неповторна!.. Як же так? Чому?.. Світла тобі пам’ять і дякую за все" — написав Лебедєв.

Олександра Євгенівна довго боролася з небезпечною недугою, перенесла чимало хімієтерапій. Її родичі дуже опікувалися її і робили все можливе для її одужання. Сама Яковлєва була впевнена, що рак грудей останньої стадії поступово відступає, проте вона помилилася.

Олександра Яковлєва: біографія

Олександра Яковлєва (справжнє прізвище — Іванес) народилася 2 липня 1957 року в Калінінграді. У 1978 році закінчила Ленінградський державний інститут театру, музики та кінематографії (ЛГІТМіК). Її дебютом у кіно стала роль стюардеси Тамари у фільмі Олександра Мітти "Екіпаж" (1979). Зірковою роботою у фільмографії Яковлєвої стала роль Оленки з романтичної новорічної стрічки "Чародії". Загалом актриса зіграла більш ніж у 30 картинах.

У 1993 році Олександра покинула сферу кінематографа, проте у 2016 році артистка повернулася у професію та почала грати у театрі. За цей час акторка виконала чимало ролей, працюючи у Малому театрі комедії ім. Анни Самохіної. Також у 2016 році Яковлєва повернулася до своєї "головної ролі" — Тамари в рімейку "Екіпажа".

Після виходу з кіно була заступником мера Калінінграда з питань культури і туризму, і навіть балотувалася на посаду мера, проте програла. Після невдачі переїхала до Санкт-Петербурга, де вступила до Політехнічного університету на факультет "Державне та муніципальне управління".

Олександра Яковлєва була одружена кілька разів: перший — із однокурсником Валерієм Кухарешиним. У шлюбі у них народилося двоє дітей — дочка Єлизавета та син Кіндратів. Також у Яковлєвої були стосунки з естонським спортсменом Калью Аасмяе, однак їхній шлюб розпався, адже чоловік вирішив повернутися на свою батьківщину. Вони намагалися жити на дві країни, але їм не вдалося. Зазначимо, що період розлучення з Калью у Яковлєвої був роман із журналістом Олександром Невзоровим.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть 33-річного українського актора Павла Лі. Відомо, що Лі був у лавах ЗСУ і загинув під обстрілами в Ірпені, де сталися запеклі бої з російськими окупантами.

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#Актриса #Смерть #Олександра Яковлєва
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