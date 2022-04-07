Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: душевные картинки и открытки

В этот день Архангел Гавриил пришел к Марии из Назарета, чтобы объявить ей о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего

В четверг, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день Архангел Гавриил пришел к Марии из Назарета, чтобы объявить ей о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего.

"Телеграф" сделал подборку самых красивых поздравлений в открытках и картинках с наступающим Благовещением Пресвятой Богородицы, чтобы вы не забыли поздравить родных с этим светлым праздником.

Поздравления и открытки с Благовещением

Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

В Благовещение хочу пожелать добра и здоровья, любви и взаимопонимания, счастья и всего самого наилучшего! В этот святой праздник пусть исполнятся все мечты у каждого, кто чист душой и сердцем. Так будьте именно таким человеком, и тогда все будет хорошо не только по праздникам!

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать двери в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

С прекрасным праздником — Благовещение! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства до близких. Сомнения прочь, ведь жизнь — прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать добрую весть, никогда не потерять своей веры и настоящей любви.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения! Пусть сохранит вас Богородица под кровом своим и каждый час будет наполнен добрыми вестями!

Пусть Святая Дева Мария в этот праздник явит свою материнскую любовь, наполнит благодатью и укроет от всех бед и неудач! Будьте счастливы рядом со своими близкими, получая от них тепло и заботу и отдавая им взамен свою любовь! С Благовещением Пресвятой Богородицы!