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Вітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: душевні картинки та листівки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Благовіщення відзначають 7 квітня Новина оновлена 07 квітня 2022, 09:44
Благовіщення відзначають 7 квітня

Цього дня Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарету, щоб оголосити їй про непорочне зачаття та народження Сина Божого

У четвер, 7 квітня, православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. За переказами, цього дня Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарету, щоб оголосити їй про непорочне зачаття та народження Сина Божого.

"Телеграф" зробив добірку найкрасивіших привітань у листівках та картинках з прийдешнім Благовіщенням Пресвятої Богородиці, щоб ви не забули привітати рідних із цим світлим святом.

Вітання та листівки з Благовіщенням

Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир та гармонію. Нехай будинок наповнюється затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, благих звісток, добра та любові. Нехай ваша віра буде міцна і непохитна!

Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, благополуччя та Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть удосталь, а в двері стукають тільки добрі вісті!

У Благовіщення хочу побажати добра і здоров’я, любові та взаєморозуміння, щастя та всього найкращого! У це святе свято нехай здійсняться всі мрії у кожного, хто чистий душею та серцем. Так будьте саме такою людиною, і тоді все буде добре не лише у свята!

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та щиро бажаю завжди сподіватися на щось світле та добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити лише з добрими намірами та відчиняти двері у новий день з великим натхненням та почуттям радості.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, лише вірне кохання.

Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою та благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди оминають вашу родину та рідних стороною!

З чудовим святом — Благовіщення! Нехай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість у голові, кохання, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богу за все добре, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити у свої сили, з кожним днем отримувати добру звістку, ніколи не втратити своєї віри та справжнього кохання.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю святої віри, миру в домі, Божого благословення! Нехай збереже вас Богородиця під своїм дахом і щогодини буде наповнена добрими звістками!

Нехай Свята Діва Марія в це свято явить своє материнське кохання, наповнить благодаттю і вкриє від усіх бід і невдач! Будьте щасливі поруч зі своїми близькими, отримуючи від них тепло та турботу і віддаючи їм натомість своє кохання! З Благовіщенням Пресвятої Богородиці!

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