Настоящий гигант: в Канаде засняли огромного осетра с близкого расстояния (видео)

Видео набрало миллионы просмотров

В сети завирусилось видео, авторам которого удалось с близкого расстояния показать огромного белого осетра.

Кадрами поделился пользователь Твиттер по имени Джейми Гнумэн.

"Огромный!", — подписал видео он.

Видео было заснято на одной из рек в Северной Америке, предположительно в Канаде. На нем заметно, как огромная рыба уплывает вдаль, разгоняя вокруг себя волны.

С момента публикации видео набрало более 3,5 миллиона просмотров и более 119 тысяч лайков.

Сложно оценить насколько большим был этот осетр, однако крупнейшие представители его вида могут достигать шести метров в длину и весить более 800 килограммов.

Впрочем, на реке Фрейзер в Канаде, где эти рыбы нерестятся, чаще всего ловят особей размером в 2-3 метра и весом в 200-300 килограммов. Поскольку рыбалка там носит спортивный характер по принципу "поймал-отпустил", то осетрам там ничего не угрожает.

Осетровые являются рыбами-долгожителями, некоторые виды, например белуга, могут жить до сотни лет.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Британии сантехник выловил из моря 250-килограмовую акулу и тем самым побил местный рекорд, который держался почти 30 лет.