Справжній гігант: у Канаді зняли величезного осетра зблизька (відео)

Відео набрало мільйони переглядів

У мережі завірусилося відео, авторам якого вдалося зблизька показати величезного білого осетера.

Кадрамі поділився користувач Твіттер, на ім'я Джеймі Гнумен.

"Величезний!", — Підписав відео він.

Відео було знято на одній із річок у Північній Америці, ймовірно, в Канаді. На ньому помітно, як величезна риба спливає в далечінь, розганяючи навколо себе хвилі.

З моменту публікації відео набрало понад 3,5 мільйона переглядів та понад 119 тисяч лайків.

Складно оцінити, наскільки великим був цей осетер, проте найбільші представники його виду можуть досягати шести метрів завдовжки і важити понад 800 кілограмів.

Втім, на річці Фрейзер у Канаді, де ці риби нерестяться, найчастіше ловлять особин розміром 2-3 метри і вагою 200-300 кілограмів. Оскільки рибалка там має спортивний характер за принципом "піймав-відпустив", то осетрам там нічого не загрожує.

Осетрові є рибами-довгожителями, деякі види, наприклад, білуга, можуть жити до сотні років.

Як повідомлялося раніше, у вересні у Британії сантехнік виловив із моря 250-кілограмову акулу і тим самим побив місцевий рекорд, який тримався майже 30 років.