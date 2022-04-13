Эпоха закончилась? Что известно о распаде группы ВИА Гра

Коллектив потерял ту "силу", которая была при золотом составе.

В сети появились слухи, что самый долгоиграющий музыкальный проект извесного композитора и продюсера Константина Меладзе — популярнейшая группа "ВИА Гра" закрывается. Поговаривают, что новый состав коллектива не дотягивает до тех высот, которые установили бывшие участницы. Однако позже стало известно, что "ВИА Гру" пока рано хоронить".

Концертный директор группы дал комментарий для издания Super

"Коллектив пока закрываться не намерен" — как утверждает представитель "ВИА Гры", отметив, что возможно такая новость появилась из-за того, что уже как год в группе происходит реорганизация всех юридических лиц.

ВИА Гра: состав

В октябре 2020-го года состоялась очередная замена участниц популярнейшего коллектива. В новый состав вошли — Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова. Отметим, что новые песни у группы выходят, но чаще всего девушки гастролируют со старыми песнями.

Всего за существование коллектива, с 2000-го года, в коллективе было 20 замен. "Сквозь" ВИА ГРу прошли многие известные певицы, которые сейчас имеют успешную сольную карьеру. Среди 20 артисток, которые были в составе группы, самыми успешными являются Алена Винницкая, Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

Ранее, "Телеграф" писал, что в свои 16-лет известная украинская певица Анастасия Приходько пыталась и сама стать участницей популярной девичьей группы "Виа Гра". Спустя много лет артистка опубликовала архивное видео с кастинга.