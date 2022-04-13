Епоха скінчилася? Що відомо про розпад гурту ВІА Гра

Колектив втратив ту "силу", яка була за золотого складу.

У мережі з’явилися чутки, що найдовший музичний проєкт відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе — найпопулярніший гурт "ВІА Гра" закривається. Подейкують, новий склад колективу не дотягує до тих висот, які встановили колишні учасниці. Проте пізніше стало відомо, що "ВІА Гру" поки що рано ховати".

Концертний директор гурту дав коментар для видання Super

"Колектив поки що закриватися не має наміру" — як стверджує представник "ВІА Гри", зазначивши, що можливо така новина з’явилася через те, що вже як рік у групі відбувається реорганізація всіх юридичних осіб.

ВІА Гра: склад

У жовтні 2020 року відбулася чергова заміна учасниць найпопулярнішого колективу. До нового складу увійшли Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова. Зазначимо, що нові пісні у гурту виходять, але найчастіше дівчата гастролюють зі старими піснями.

Усього за існування колективу, з 2000-го року, у колективі було 20 замін. "Крізь" ВІА ГРу пройшли багато відомих співачок, які зараз мають успішну сольну кар’єру. Серед 20 артисток, які були у складі гурту, найуспішнішими є Альона Вінницька, Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Анна Седокова, Світлана Лобода та Альбіна Джанабаєва.

Раніше, "Телеграф" писав, що у свої 16 років відома українська співачка Анастасія Приходько намагалася і сама стати учасницею популярного дівоцького гурту "Віа Гра". Через багато років артистка опублікувала архівне відео із кастингу.