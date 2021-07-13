"Лучше песни не может быть": Анастасия Приходько показала, как проходила кастинг в группу "ВИА Гра"

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая стала мамой в третий раз 25 марта 2021 года, еще с раннего возраста начала заниматься музыкой, и уже в 16-лет пыталась попасть под "крыло" музыкального продюсера Константина Меладзе и стать участницей популярной девичьей группы "Виа Гра".

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала архивное видео с кастинга в группу.

Для конкурса артистка выбрала песню "Когда вырастешь девка", основой которой является произведение Михаила Исаковского "Дума о Ленине". Как добавила Анастасия, она посчитала эту песню "лучше песни для этой группы просто не может быть".

"Мне тут 16 лет! 16!" - уточнила Приходько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько рассказала, что во время третьей беременности она написала завещание.