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"Лучше песни не может быть": Анастасия Приходько показала, как проходила кастинг в группу "ВИА Гра"

"Лучше песни не может быть": Анастасия Приходько показала, как проходила кастинг в группу "ВИА Гра"
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая стала мамой в третий раз 25 марта 2021 года, еще с раннего возраста начала заниматься музыкой, и уже в 16-лет пыталась попасть под "крыло" музыкального продюсера Константина Меладзе и стать участницей популярной девичьей группы "Виа Гра".

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала архивное видео с кастинга в группу. 

Для конкурса артистка выбрала песню "Когда вырастешь девка", основой которой является произведение Михаила Исаковского "Дума о Ленине". Как добавила Анастасия, она посчитала эту песню "лучше песни для этой группы просто не может быть".

"Мне тут 16 лет! 16!" - уточнила Приходько. 

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько рассказала, что во время третьей беременности она написала завещание. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Виа Гра, Певица, Кастинг, Анастасия Приходько.
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