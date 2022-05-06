Автор известной песни о Киеве трагически погиб: что произошло

Украинский бард Леонид Духовный погиб на 84-м году жизни

В четверг, 5 мая, в результате пожара погиб советский и украинский бард Леонид Духовный. Мужчины, долгие годы проживающего в США, не стало в возрасте 83 лет.

О кончине сообщил его друг Григорий Котляр в Фейсбук.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Беда пришла, братцы. Горе. Страшная и печальная новость. Шок. В результате дневного внезапного пожара трагически погиб Леонид Духовный", — написал он.

Что известно о Леониде Духовном

Духовный Леонид Самойлович родился 18 июля 1938 года в Киеве. Он был известным автором и организатором движения КСП (Клуб самодеятельной песни) в Киеве и за океаном. Бард эмигрировал в США в 1992 году, где организовал клуб авторской песни "Полуостров". За всю свою жизнь Духовный написал около 200 песен. Наиболее известные – "А без Подола Киев невозможен", "Давай поговорим", "Вальс двоих", "Евбаз", "Шулявка", "Сырец", "Бессарабка".

Прощание с Леонидом Духовным пройдет в Пало-Алто во вторник, 10 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 мая умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.