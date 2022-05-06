Автор відомої пісні про Київ трагічно загинув: що сталося

Український бард Леонід Духовний загинув на 84-му році життя

У четвер, 5 травня, внаслідок пожежі загинув радянський та український бард Леонід Духовний. Чоловіка, який довгі роки проживав у США, не стало у віці 83 років.

Про смерть повідомив його друг Григорій Котляр у Фейсбук.

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"Біда прийшла, братці. Горе. Страшна та сумна новина. Шок. Внаслідок денної раптової пожежі трагічно загинув Леонід Духовний", — написав він.

Що відомо про Леоніда Духовного

Духовний Леонід Самойлович народився 18 липня 1938 року у Києві. Він був відомим автором та організатором руху КСП (Клуб самодіяльної пісні) у Києві та за океаном. Бард емігрував до США 1992 року, де організував клуб авторської пісні "Півострів". За все своє життя Духовний написав близько 200 пісень. Найбільш відомі – "А без Подола Киев невозможен", "Давай поговорим", "Вальс двоих", "Евбаз", "Шулявка", "Сырец", "Бессарабка".

Прощання з Леонідом Духовним відбудеться у Пало-Алто у вівторок, 10 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 4 травня помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.