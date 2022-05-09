Укр

Прогноз Таро на 76 день войны: выберите карту и узнайте, что Вас ждет

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во вторник, 10 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во вторник, 10 мая

Некоторые столкнутся со старыми проблемами, другим же нужно срочно отвлечься от всего

С каждым новым днём войны люди все чаще задаются вопросом, — а что же будет дальше? Расклад Таро от "Телеграфа" на вторник, 10 мая, возможно, поможет Вам с этим разобраться.

Не задумываясь, выберите одну из трех карт на фотографии ниже:

Выбирайте карту, не задумываясь, интуиция подскажет правильную
Выбирайте карту, не задумываясь, интуиция подскажет правильную

Посмотрите, что это была за карта:

Те же карты Таро рубашками вниз
Те же карты Таро рубашками вниз

Теперь объясняем их значение:

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде ее смысл меняется на противоположный.

Карта предупреждает, что во вторник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будете сегодня осторожны.

Двойка мечей

Еще эта карта называется "Владыка восстановленного мира". Возможно, в последние дни война и всевозможные проблемы выжали из Вас все соки, и Вы как женщина на карте склонны отвернуться от мира, закрыть глаза на все проблемы.

По возможности устройте себе 10 мая диджитал-детокс и посвятите время себе, — Вам это нужно.

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что во вторник Вы сможете столкнуться с какой-то проблемой, с которой уже сталкивались ранее, но сила будет на Вашей стороне.

Возможно, на работе заново возникнет старая проблема, или в отношениях с близким всплывет старый конфликт, — это может коснуться абсолютно любой сферы Вашей жизни. Но вы предупреждены, а значит вооружены и справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, что ждет каждый знак Зодиака по картам Таро в мае 2022 года.

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