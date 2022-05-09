Прогноз Таро на 76 день войны: выберите карту и узнайте, что Вас ждет

Некоторые столкнутся со старыми проблемами, другим же нужно срочно отвлечься от всего

С каждым новым днём войны люди все чаще задаются вопросом, — а что же будет дальше? Расклад Таро от "Телеграфа" на вторник, 10 мая, возможно, поможет Вам с этим разобраться.

Не задумываясь, выберите одну из трех карт на фотографии ниже:

Выбирайте карту, не задумываясь, интуиция подскажет правильную

Посмотрите, что это была за карта:

Те же карты Таро рубашками вниз

Теперь объясняем их значение:

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде ее смысл меняется на противоположный.

Карта предупреждает, что во вторник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будете сегодня осторожны.

Двойка мечей

Еще эта карта называется "Владыка восстановленного мира". Возможно, в последние дни война и всевозможные проблемы выжали из Вас все соки, и Вы как женщина на карте склонны отвернуться от мира, закрыть глаза на все проблемы.

По возможности устройте себе 10 мая диджитал-детокс и посвятите время себе, — Вам это нужно.

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что во вторник Вы сможете столкнуться с какой-то проблемой, с которой уже сталкивались ранее, но сила будет на Вашей стороне.

Возможно, на работе заново возникнет старая проблема, или в отношениях с близким всплывет старый конфликт, — это может коснуться абсолютно любой сферы Вашей жизни. Но вы предупреждены, а значит вооружены и справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, что ждет каждый знак Зодиака по картам Таро в мае 2022 года.