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Прогноз Таро на 76 день війни: виберіть карту та дізнайтесь, що на Вас чекає

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати у вівторок, 10 травня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати у вівторок, 10 травня

Деякі зіткнуться зі старими проблемами, іншим потрібно терміново відволіктися від усього

З кожним новим днем війни люди все частіше задаються питанням, а що ж буде далі? Розклад Таро від "Телеграфу" на вівторок, 10 травня, можливо допоможе Вам з цим розібратися.

Не замислюючись, виберіть одну з трьох карток на фотографії нижче:

Вибирайте карту, не замислюючись, інтуїція підкаже правильну
Вибирайте карту, не замислюючись, інтуїція підкаже правильну

Подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти Таро сорочками вниз
Ті ж карти Таро сорочками вниз

Тепер пояснюємо їхнє значення:

Перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді її сенс змінюється на протилежний.

Карта попереджає, що у вівторок Ви можете втратити контроль за ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будете сьогодні обережні.

Двійка мечів

Ще ця карта називається "Владика відновленого миру". Можливо, останніми днями війна та всілякі проблеми вичавили з Вас усі соки, і Ви як жінка на карті схильні відвернутися від світу, заплющити очі на всі проблеми.

По можливості влаштуйте 10 травня діджитал-детокс і присвятіть собі час, — Вам це потрібно.

Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що у вівторок Ви зможете зіткнутися з проблемою, з якою вже стикалися раніше, але сила буде на Вашому боці.

Можливо, на роботі знову виникне стара проблема, або у відносинах з близьким спливе старий конфлікт, — це може торкнутися абсолютно будь-якої сфери Вашого життя. Але ви попереджені, а значить озброєні, та впораєтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, що чекає кожен знак Зодіаку за картами Таро у травні 2022 року.

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