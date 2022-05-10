Прогноз Таро на 77 день войны: выберите карту и узнайте, что Вас ждет

Некоторых ждут плохие новости, другим же самое время научиться на своих ошибках

Весна 2022 года стала для всех украинцев чрезвычайно тревожной и нет никакой уверенности в завтрашнем дне. "Телеграф" сделал расклад по картам Таро на среду, 11 мая, чтобы можно было хоть немного подготовиться к грядущему дню.

Посмотрите на три карты ниже и без лишних промедлений выберите одну из них:

Выбирайте, не задумываясь

Посмотрите, что это была за карта:

Те же карты другой стороной

Теперь объясняем, что значит каждая карта:

Перевернутая Королева мечей

В среду на Ваши плечи обрушится слишком много всего, из-за чего Вы можете сорваться и нырнуть в пучину самосожаления, злости и поиска виноватых.

Постарайтесь не развязать ненужные конфликты и никого не обидеть.

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Паж пентаклей

Сегодня Вы будете "в ресурсе" учиться чему-то новому и делать выводы из прежних ошибок. Не упустите возможность.

Также сегодня может объявиться темноволосый юноша, может быть даже солдат.

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в среду Вы можете получить неприятные новости, но не время проявлять нерешительность.

О том, что ждет каждый знак Зодиака в мае 2022 года по картам Таро, читайте в статье на "Телеграфе".