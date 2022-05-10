Прогноз Таро на 77 день війни: виберіть карту та дізнайтесь, що на Вас чекає

На деяких чекають погані новини, іншим же час навчитися на своїх помилках

Весна 2022 року стала для всіх українців надзвичайно тривожною і немає жодної впевненості у завтрашньому дні. "Телеграф" зробив розклад за картами Таро на середу, 11 травня, щоб можна було хоч трохи підготуватися до наступного дня.

Подивіться на три карти нижче і без зайвих зволікань виберіть одну з них:

Вибирайте, не замислюючись

Подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти іншою стороною

Тепер пояснюємо, що означає кожна карта:

Перевернута Королева мечів

У середу на Ваші плечі обрушиться дуже багато всього, через що Ви можете зірватися і пірнути в безодню саможаління, агресії і пошуку винних.

Намагайтеся не розв’язати непотрібні конфлікти і нікого не образити.

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Паж пентаклів

Сьогодні Ви будете "в ресурсі" вчитися чогось нового і робити висновки з минулих помилок. Не проґавте можливість.

Також сьогодні може з’явитися темноволосий юнак, можливо навіть солдат.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — у середу Ви можете отримати неприємні новини, але не час виявляти нерішучість.

Про те, що чекає кожен знак Зодіаку у травні 2022 року за картами Таро, читайте у статті на "Телеграфі".