Прогноз Таро на 77 день війни: виберіть карту та дізнайтесь, що на Вас чекає
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На деяких чекають погані новини, іншим же час навчитися на своїх помилках
Весна 2022 року стала для всіх українців надзвичайно тривожною і немає жодної впевненості у завтрашньому дні. "Телеграф" зробив розклад за картами Таро на середу, 11 травня, щоб можна було хоч трохи підготуватися до наступного дня.
Подивіться на три карти нижче і без зайвих зволікань виберіть одну з них:
Подивіться, що це була за карта:
Тепер пояснюємо, що означає кожна карта:
Перевернута Королева мечів
У середу на Ваші плечі обрушиться дуже багато всього, через що Ви можете зірватися і пірнути в безодню саможаління, агресії і пошуку винних.
Намагайтеся не розв’язати непотрібні конфлікти і нікого не образити.
Паж пентаклів
Сьогодні Ви будете "в ресурсі" вчитися чогось нового і робити висновки з минулих помилок. Не проґавте можливість.
Також сьогодні може з’явитися темноволосий юнак, можливо навіть солдат.
Перевернута Сімка жезлів
У цьому положенні карта виступає застереженням, — у середу Ви можете отримати неприємні новини, але не час виявляти нерішучість.
Про те, що чекає кожен знак Зодіаку у травні 2022 року за картами Таро, читайте у статті на "Телеграфі".
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