Нужно ли выключать микроволновку из розетки каждый раз, когда не пользуешься ею

Вокруг обыденного бытового прибора до сих пор ведутся ожесточенные споры.

Вопрос о том, стоит ли вытаскивать вилку электроприборов из розетки, терзает умы домохозяек уже многие годы и всегда находятся аргументы "за" и "против", но четкий ответ не всегда удается найти быстро. И особенно трудно найти истину, когда это касается неочевидного кухонного оборудования, вроде микроволновой печи.

"Телеграф" попытался разобраться в этом непростом вопросе.

Экономия энергии?

Сторонники отключения электроприборов всегда аргументировали свое решение тем, что даже выключенные приборы продолжают потреблять электроэнергию.

Это подтвердил изданию "Знай" электрик Григорий Афанасьев, который отметил, что они действительно потребляют электричество, но даже если их выключать, то сэкономить не получится.

"Выключенные, но включенные в розетку устройства потребляют незначительное количество энергии. Особенно это касается техники, которая имеет встроенные часы, например, микроволновка. Если говорить о расходе электричества, то это где-то 5 Вт", — сказал он.

Так что если их и отключать от сети, то удастся сэкономить максимум 50 гривен в год, говорит он.

Безопасность?

При сильных скачках напряжения есть вероятность, что техника выйдет из строя. Однако речь идет не о мелких перепадах напряжения, а о серьезных скачках, которые могут произойти, например, во время попадания молнии в линию электропередач.

Также рекомендуется отключать ненужные приборы от сети во время длительных отъездов. Это позволит на сто процентов быть уверенным в том, что дома не вспыхнет пожар, пока вас там не будет.

Высокие риски этого существуют при использовании дешевой техники с низкой степенью защиты от колебаний напряжения.

Что надо отключать, а что нет?

Обычно если прибор необходимо отключить от розетки после использования, то об этом будет написано в инструкции.

Наиболее известные примеры такой техники:

утюг;

обогреватель;

фен;

смартфон;

электробритва;

пылесос.

У техники, которая предназначена для постоянного использования, всегда есть предохранители на случай внештатной ситуации.

К таковым можно отнести холодильник, роутер или кондиционер. Также проблем не возникнет с телевизорами и компьютерами.

А вот частое выдергивание этих устройств из розетки может привести к ее расшатыванию и поломке.

Так что там с микроволновкой?

А тут все зависит от производителя и модели, потому инструкцию, как бы не хотелось это делать, а прочитать придется. Если производитель говорит, что ее надо отсоединять от розетки, то именно так и надо поступать, в противном случае ее можно оставить подключенной.

Однако есть ситуации, когда ее все же стоит отключать:

если микроволновка старая (более 15 лет);

если в доме старая проводка;

если есть подозрения, что она работает с перебоями (искрит или вы чувствуете запах гари), но в таком случае ее лучше сразу заменить или отдать в ремонт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.