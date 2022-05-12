Чи потрібно вимикати мікрохвильову піч з розетки щоразу, коли не користуєшся нею

Навколо звичайного побутового приладу досі точаться запеклі суперечки.

Питання про те, чи варто витягувати вилку електроприладів з розетки, мучить доми хазяйок вже багато років і завжди знаходяться аргументи "за" і "проти", але чітка відповідь не завжди вдається знайти швидко. І особливо важко знайти істину, коли це стосується неочевидного кухонного обладнання, на кшталт мікрохвильової печі.

"Телеграф" спробував розібратися у цьому непростому питанні.

Економія енергії?

Прихильники відключення електроприладів завжди аргументували своє рішення тим, що навіть вимкнені прилади споживають електроенергію.

Це підтвердив виданню "Знай" електрик Григорій Афанасьєв, який зазначив, що вони дійсно споживають електрику, але навіть якщо їх вимикати, то заощадити не вдасться.

"Вимкнені, але включені в розетку пристрої споживають незначну кількість енергії. Особливо це стосується техніки, яка має вбудований годинник, наприклад, мікрохвильова піч. Якщо говорити про витрату електрики, то це десь 5 Вт", — сказав він.

Тож якщо їх і відключати від мережі, то вдасться заощадити максимум 50 гривень на рік, каже він.

Безпека?

При сильних стрибках напруги є можливість, що техніка вийде з ладу. Проте йдеться не про дрібні перепади напруги, а про серйозні стрибки, які можуть статися, наприклад, під час попадання блискавки в лінію електропередач.

Також рекомендується відключати непотрібні пристрої від мережі під час тривалих від’їздів. Це дозволить повністю бути впевненим у тому, що вдома не спалахне пожежа, поки вас там не буде.

Високі ризики існують при використанні дешевої техніки з низьким ступенем захисту від коливань напруги.

Що треба відключати, а що ні?

Зазвичай, якщо прилад необхідно відключити від розетки після використання, то про це буде написано в інструкції.

Найбільш відомі приклади такої техніки:

праска;

обігрівач;

фен;

смартфон;

електробритва;

пилосос.

У техніки, яка призначена для постійного використання завжди є запобіжники на випадок позаштатної ситуації.

До них можна віднести холодильник, роутер або кондиціонер. Також проблем не виникне з телевізорами та комп’ютерами.

А ось часте висмикування цих пристроїв з розетки може призвести до її розхитування та поломки.

То що там із мікрохвильовою піччю?

А тут все залежить від виробника та моделі, тому інструкцію, як би не хотілося це робити, а прочитати доведеться. Якщо виробник каже, що її треба від’єднувати від розетки, то саме так і треба чинити, інакше її можна залишити підключеною.

Проте є ситуації, коли її все ж таки варто відключати:

якщо мікрохвильова піч стара (понад 15 років);

якщо в будинку стара проводка;

якщо є підозри, що вона працює з перебоями (іскрить або ви відчуваєте запах гару), але в такому разі її краще відразу замінити або віддати в ремонт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.