Что посадить возле дома: 6 деревьев, которые привлекают удачу и богатство

Посадка названых деревьев возле дома позволит привлечь удачу

Сложно представить себе частный дом без деревьев на участке. Они дают летом приятную тень и свежий аромат во время цветения, а также несут в себе определенную энергию, способную привлекать в жизнь хозяев участка удачу, счастье и богатство.

Деревья, представленные ниже, притягивают деньги магнитом, пишет Ukr.Media.

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Какие деревья нужно сажать возле дома, чтобы стать богатым — топ-6

Клен. Спасает дом от отрицательной энергии. Потребности в деньгах его жители никогда не будут ощущать. Каштан. Привлекает финансовое благополучие. Нуждаться в деньгах при таком раскладе люди точно не будут. Рябина. Приносит в дом счастье и положительную энергию. Поднимает боевой дух. Калина. Улучшает самочувствие, дарит энергию и силы. Ива. Это дерево символизирует материальное благополучие и достаток. Человек, живущий в доме, возле которого растет ива, будет легко адаптироваться к любым обстоятельствам. Лиственница. Успокаивает человека в короткий промежуток времени. Полезно для тех, кто часто страдает от депрессии. Дарит покой.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи в доме притягивают негативную энергию.