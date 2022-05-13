Что посадить возле дома: 6 деревьев, которые привлекают удачу и богатство
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Посадка названых деревьев возле дома позволит привлечь удачу
Сложно представить себе частный дом без деревьев на участке. Они дают летом приятную тень и свежий аромат во время цветения, а также несут в себе определенную энергию, способную привлекать в жизнь хозяев участка удачу, счастье и богатство.
Деревья, представленные ниже, притягивают деньги магнитом, пишет Ukr.Media.
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Какие деревья нужно сажать возле дома, чтобы стать богатым — топ-6
- Клен. Спасает дом от отрицательной энергии. Потребности в деньгах его жители никогда не будут ощущать.
- Каштан. Привлекает финансовое благополучие. Нуждаться в деньгах при таком раскладе люди точно не будут.
- Рябина. Приносит в дом счастье и положительную энергию. Поднимает боевой дух.
- Калина. Улучшает самочувствие, дарит энергию и силы.
- Ива. Это дерево символизирует материальное благополучие и достаток. Человек, живущий в доме, возле которого растет ива, будет легко адаптироваться к любым обстоятельствам.
- Лиственница. Успокаивает человека в короткий промежуток времени. Полезно для тех, кто часто страдает от депрессии. Дарит покой.
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