Що посадити біля будинку: 6 дерев, які залучають удачу та багатство
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Посадка названих дерев біля будинку дозволить залучити удачу
Важко уявити приватний будинок без дерев на ділянці. Вони дають влітку приємну тінь і свіжий аромат під час цвітіння, а також несуть у собі певну енергію, здатну залучати в життя господарів ділянки удачу, щастя та багатство.
Дерева, що представлені нижче, притягують гроші магнітом, пише Ukr.Media.
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Які дерева потрібно садити біля будинку, щоб стати багатим — топ 6
- Клен. Рятує будинок від негативної енергії. Потреби в грошах його мешканці ніколи не відчуватимуть.
- Каштан. Залучає фінансове благополуччя. Потребувати грошей при такому розкладі люди точно не будуть.
- Горобина. Приносить у будинок щастя та позитивну енергію. Піднімає бойовий дух.
- Калина. Покращує самопочуття, дарує енергію та сили.
- Верба. Це дерево символізує матеріальний добробут та достаток. Людина, яка живе в будинку, біля якого росте верба, легко адаптуватиметься до будь-яких обставин.
- Модрина. Заспокоює людину в короткий проміжок часу. Корисно для тих, хто часто страждає від депресії. Дарує спокій.
Раніше "Телеграф" писав, які речі у будинку притягують негативну енергію.