Таропрогноз на 18 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

На этот раз выпали все положительные карты

В современных реалиях жизни, когда нет ни малейшего понимания, что тебя ждет в ближайшее время, неплохо быть готовым хотя бы к следующему дню. "Телеграф" сделал расклад Таро на среду, 18 мая, который возможно Вам поможет.

Посмотрите на карты на фото и выберите одну из них без лишних промедлений:

Выбирайте сердцем

Взгляните, какая именно карта там была:

Те же карты другой стороной

Теперь найдите описание Вашей карты:

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо.

В среду Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится.

Если Вас недооценивали или обидели, 18 мая эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Четверка пентаклей

Эта карта, — Владыка земной власти, и она обещает финансовую стабильность, уверенность, могущество. Однако также Вы можете быть в среду слишком эгоистичны и материальны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака до конца месяца.