Таропрогноз на 18 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Цього разу випали усі позитивні карти

У сучасних реаліях життя, коли немає жодного розуміння, що на тебе чекає найближчим часом, непогано бути готовим хоча б до наступного дня. "Телеграф" зробив розклад Таро на середу, 18 травня, який, можливо, Вам допоможе.

Подивіться на карти на фото і виберіть одну з них без зайвих зволікань:

Вибирайте серцем

Погляньте, яка саме карта там була:

Ті ж карти іншою стороною

Тепер знайдіть опис Вашої карти:

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд.

У середу Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, не відмовляйте собі в цьому.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація врівноважиться.

Якщо Вас недооцінювали або образили, 18 травня ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Четвірка пентаклів

Ця карта — Владика земної влади, і вона обіцяє фінансову стабільність, впевненість, могутність. Однак також Ви можете бути в середу надто егоїстичні та матеріальні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця місяця.