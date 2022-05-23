Таропрогноз на 24 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 17
В этот вторник многих ждет удача в делах
На сегодняшний день мы живем в сложное время, когда трудно предугадать, что ждет тебя завтра. "Телеграф" сделал расклад Таро, который, возможно, поможет Вам выяснить, к чему готовиться во вторник, 24 мая.
Посмотрите на карты на фото ниже и выберите одну из них:
Теперь посмотрите, что это была за карта:
И объясняем значение каждой из них:
Королева мечей
Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Во вторник положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.
Четверка пентаклей
Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых.
Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.
Перевернутая Тройка Кубков
В этом положении карта предупреждает, что во вторник удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.
24 мая отдайте предпочтение умеренности и избегайте излишеств в чем бы то ни было.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие неприятности ждут каждый знак Зодиака летом 2022 года.