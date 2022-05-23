Таропрогноз на 24 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

В этот вторник многих ждет удача в делах

На сегодняшний день мы живем в сложное время, когда трудно предугадать, что ждет тебя завтра. "Телеграф" сделал расклад Таро, который, возможно, поможет Вам выяснить, к чему готовиться во вторник, 24 мая.

Посмотрите на карты на фото ниже и выберите одну из них:

Выбирайте, не задумываясь

Теперь посмотрите, что это была за карта:

Те же карты другой стороной

И объясняем значение каждой из них:

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Во вторник положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

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Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых.

Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.

Перевернутая Тройка Кубков

В этом положении карта предупреждает, что во вторник удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

24 мая отдайте предпочтение умеренности и избегайте излишеств в чем бы то ни было.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие неприятности ждут каждый знак Зодиака летом 2022 года.