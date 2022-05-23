Таропрогноз на 24 травня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Цього вівторка на багатьох чекає успіх у справах

На сьогоднішній день ми живемо у складний час, коли важко передбачити, що чекає на тебе завтра. "Телеграф" зробив розклад Таро, який, можливо, допоможе з’ясувати, до чого готуватися у вівторок, 24 травня.

Подивіться на карти на фото нижче та виберіть одну з них:

Вибирайте, не замислюючись

Тепер подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти іншою стороною

І пояснюємо значення кожної з них:

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує удача у справах та роботі. У вівторок покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

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Четвірка пентаклів

Ця карта — Владика земної влади, і вона рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як хочеться. Особливо можливі зрушення у фінансових справах.

Але також ця карта закликає задуматися, а чи в потрібному напрямку Ви рухаєтеся, і чи не надто Ви прив’язані до матеріального.

Перевернута Трійка Кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у вівторок удача може бути не на Вашому боці, щось задумане може піти не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

24 травня уникайте надмірностей у будь-чому, — їжі, алкоголі, навіть розвагах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які неприємності чекають на кожен знак Зодіаку влітку 2022 року.