Пианист в центре Вены сыграл знаменитую украинскую песню и покорил австрийцев — видео

В центре Вены прозвучала "Пісня про рушник" в исполнении пианиста Евгения Хмары

В самом центре столицы Австрии Вены украинский пианист Евгений Хмара сыграл песню "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник") и собрал большую аудиторию.

Соответствующее видео обнародовал в своем Фейсбук харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

По его словам, происходило все на площади Грабен. Как видно на видео, послушать музыку Хмары собралась большая толпа, а некоторые начали подпевать.

На этот пост отреагировал медиаэксперт и бывший замминистра информполитики Дмитрий Золотухин, который предположил, что украинская культурная экспансия будет лишь продолжаться.

"Европа просто не знает, что с ней сделают украинцы. Реально дешевле было отказаться от российской нефти и газа. Но, алчность победила. Ничего… Ни**я еще не поняли об украинцах", — написал он в своем Фейсбук.

В сети после этого вспомнили и о популярном мифе российской пропаганды, о том, что якобы украинский язык и культура были выдуманы в Австро-Венгрии.

Как сообщалось ранее, украинская певица Ирина Федишин вместе с композитором Евгением Хмарой презентовала особенную и очень непростую песню, отражающую новые реалии из-за российского вторжения в Украину — "Нас весна не там зустріла".