Піаніст у центрі Відня зіграв знамениту українську пісню та підкорив австрійців - відео

У центрі Відня прозвучала "Пісня про рушник" у виконанні піаніста Євгена Хмари

У самому центрі столиці Австрії Відня український піаніст Євген Хмара зіграв пісню "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник") та зібрав велику аудиторію.

Відповідне відео оприлюднив у своєму Фейсбуку харківський бізнесмен Юрій Сапронов.

За його словами, все відбувалося на площі Грабен. Як видно на відео, послухати музику Хмари зібрався великий натовп, а дехто почав підспівувати.

На цю посаду відреагував медіаексперт і колишній заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, який припустив, що українська культурна експансія лише продовжуватиметься.

"Європа просто не знає, що з нею зроблять українці. Реально дешевше було відмовитися від російської нафти й газу. Але жадібність перемогла. Нічого… Ні**я ще не зрозуміли про українців", — написав він у своєму Фейсбук.

У мережі після цього згадали і про популярний міф російської пропаганди, про те, що нібито українська мова та культура були вигадані в Австро-Угорщині.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Ірина Федишин разом із композитором Євгеном Хмарою презентувала особливу та дуже непросту пісню, яка показує нові реалії через російське вторгнення в Україну — "Нас весна не там зустріла".