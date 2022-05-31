"Иногда накрывает": Наталка Денисенко рассказала, как продолжать жить и радоваться во время войны

Звезда "Крепостной" убеждена, что сложности, которые сейчас переживают украинцы, - это плата за лучшее будущее

Украинская актриса Наталка Денисенко написала эмоциональный пост о трудностях и эмоциональных качелях, которые сейчас беспокоят всех украинцев, столкнувшихся с войной на своей родной земле.

Звезда сериала "Крепостная" призвала продолжать жить и радоваться простым вещам, несмотря на сложные обстоятельства. "Не будет наша жизнь "как раньше" никогда! Именно сейчас мы платим за будущее! "Для чего?" — это главный вопрос, который следует задавать себе каждый день! Чтобы ценить! Чтобы лелеять! Чтобы ЖИТЬ достойно! Ибо "свет всегда побеждает тьму"… Если мы "не будем", то наш мир остановится! И нам нужно максимально быть /жить в тех обстоятельствах, где мы сейчас находимся! Ибо каждый из нас — на своем месте!", — написала Денисенко в Инстаграме.

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Самой актрисе сейчас также нелегко, как и большинству из нас. Ее муж, украинский актер Андрей Фединчик, сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

"Каждый день я просыпаюсь и собираю себя как пазл. Сейчас открываю глаза — я дома, в своей постели, все как раньше, но совсем не как раньше… Каждый день читаю новости о мировых дискуссиях, узнаю еще большие потери среди знакомых, соседей, коллег… много "интересной" информации мне рассказывает муж "из первых уст". Иногда накрывает", — призналась актриса.

Напомним, что полномасштабная война россии против Украины, начатая кровавым диктатором путиным 24 февраля, изменила каждого украинца. Ранее "Телеграф" публиковал подборку фото, как внешне изменились украинские звезды за три месяца войны и чем они занимаются.