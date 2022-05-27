Состарились все: как изменились Осадчая, Ефросинина, Комаров и другие известные украинцы за время войны (фото)

Вторжение россии в нашу страну внесло свои коррективы в жизнь каждого украинца

Полномасштабная война россии против Украины, начатая кровавым диктатором путиным 24 февраля 2022 года, изменила каждого украинца и жителя страны. В частности многих украинских звезд. Мы не привыкли видеть их в новом амплуа. Кто-то занимается волонтерством, кто-то вступил в ряды ВСУ и ТРО.

"Телеграф" подготовил подборку фото, как внешне изменились украинские звезды за три месяца войны и чем они занимаются.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая обращается с призывом остановить войну к россиянам и белорусам, дает интервью иностранным СМИ и помогает семьям переселенцев. Кроме того, Ефросинина переформатировала свой благотворительный фонд, а пожертвования передает украинцам.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" пошел защищать Украину от российских захватчиков. В конце марта звезда попал под минометный обстрел и получил ранение лица. Пару дней назад стало известно, что Хлывнюк отправился воевать на восток Украины.

Напомним, что о его службе узнал весь мир благодаря сольному исполнению песни "Ой, у лузі червона калина". Вокал украинского исполнителя был использован в новой песне легендарной рок-группы Pink Floyd.

Макс Барских

Украинский певец в начале апреля отправился на военные учения, чтобы потом защищать Украину. Также артист перешел с русского языка на украинский.

Леся Никитюк

Украинская телеведущая работает с волонтерами, помогает вынужденным переселенцам. Сейчас звезда перебралась из Киева в родной Хмельницкий.

Екатерина Осадчая

Телеведущая помогает искать пропавших гражданских. Осадчая запустила Телеграм-канал "Поиск пропавших", где люди могут найти своих родных, потерявшихся или бесследно пропавших во время войны.

Дмитрий Комаров

Телеведущий и путешественник стал волонтером. Дмитрий Комаров также посещает освобожденные города и села от российских оккупантов, снимает правдивые видео- и фото-репортажи, рассказывает о жестокости военнослужащих армии рф.

Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф и танцор добровольно пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина отправился в наиболее горячую точку Украины – на Луганщину.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" еще до вторжения россии подписал контракт на вступление в ТРО Киева. Также певец регулярно дает интервью для иностранных СМИ, чтобы с первых уст и места событий рассказывать миру о ситуации на фронте. В начале мая британский певец Эд Ширан совместно с "Антителами" выпустили совместный трек.

Даниэль Салем

Ресторатор и телеведущий попал в Нацгвардию. Даниэль Салем ездит на передовую с разведкой. Недавно мужчина рассказал, что ему не раз приходилось эвакуировать детей из зоны боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Даниэль Салем намерен удочерить ребенка, который остался сиротой из-за утраты родителей во время войны.