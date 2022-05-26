Актер "Дизель шоу" стал отцом в третий раз: первое фото с новорожденной

Александр Бережок и его жена Елена стали родителями прекрасной девочки

В четверг, 26 мая, актер украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Александр Бережок в третий раз стал отцом. Супруга комика Елена Ерохина родила девочку.

Об этом сообщается на официальной странице "Дизель Студио" в Инстаграме.

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"Сегодня наш Саша в третий раз стал папой! Папой очаровательной, прекрасной и такой желанной девочки. Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, как нелегко это ожидание и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем сияет все ярче", — говориться в посте.

На фото, предоставленное в соцсети, Бережок запечатлен вместе с женой и новорожденной дочерью. Девочку назвали Аленой.

Александр Бережок стал отцом в третий раз

Что известно об Александре Бережке

Родился 14 июня 1979 года в Николаеве. В 1996 году поступил в Николаевский национальный педагогический университет имени Сухомлинского на факультет истории и права. С 2015 года является участником комедийного проекта "Дизель Шоу". Бережок вместе с супругой Еленой Ерохиной уже воспитывает двух сыновей – Глеба (2016) и Лукьяна, который появился на свет 10 июля 2018 года.

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