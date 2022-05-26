Актор "Дизель шоу" став батьком утретє: перше фото з новонародженою

Олександр Бережок та його дружина Олена стали батьками прекрасної дівчинки

У четвер, 26 травня, актор українського гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Олександр Бережок утретє став батьком. Дружина коміка Олена Єрохіна народила дівчинку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Інстаграмі.

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"Сьогодні наш Сашко втретє став татом! Татом чарівної, прекрасної та такої бажаної дівчинки. Ми знаємо, як сильно ти її чекав. Знаємо, яким нелегким було це очікування та як ти оберігав свою родину весь цей час! Цієї непростої весни у вашому житті з’явився яскравий промінчик щастя і світла, нехай він із кожним днем сяє все яскравіше", — йдеться у пості.

На фото, надане в соцмережі, Бережок зображений разом із дружиною та новонародженою дочкою. Дівчинку назвали Альоною.

Олександр Бережок став батьком утретє

Що відомо про Олександра Бережка

Народився 14 червня 1979 року у Миколаєві. У 1996 році вступив до Миколаївського національного педагогічного університету імені Сухомлинського на факультет історії та права. З 2015 року — учасник комедійного проєкту "Дизель Шоу". Бережок разом із дружиною Оленою Єрохіною вже виховує двох синів – Гліба (2016) та Лук’яна (2018).

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