Скандальной пианистке, открыто поддерживающей российское вторжение, запретили выступать в Турции: детали

Пианистка недавно получила т.н. "паспорт днр"

В турецком Стамбуле отменили концерт скандальной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы.

Как сообщил в своем Фейсбук посол Украины в Турции Василий Боднар, он получил соответствующее письмо, в котором было сообщено, что пианистка не сможет выступить на престижном музыкальном мероприятии.

"Данное лицо, которое публично приобрело псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграло "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов Азовстали и открыто поддерживает россию в войне против Украины, не будет представлено на престижных музыкальных мероприятиях в Турции", — написал он.

По его словам, в настоящее время культура не может находиться вне политики или войны, поскольку используется российской пропагандой для оправдания ее преступлений.

Стоит отметить, что Лисица родилась в Киеве, но с 1991 года проживала в США. С 2014 года она неоднократно распространяла нарративы российских пропагандистов, открыто поддерживала российского диктатора владимира путина и всячески критиковала Украину.

Из-за того, что в ее заявлениях обнаружили признаки языка ненависти в отношении ряда этнических и социальных групп, выступления Лисицы были отменены в филармонии Торонто (Канада). Из-за этого она начала медийную травлю учреждения.

В 2021 году пианистка получила т.н. "паспорт днр".

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете на публичное использование российской музыки. Цель документа заключается в том, чтобы наполнить эфиры украинских радиостанций отечественной музыкой.