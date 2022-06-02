Скандальній піаністці, яка відкрито підтримує російське вторгнення, заборонили виступати в Туреччині: деталі

Піаністка нещодавно отримала т.зв. "паспорт днр"

У турецькому Стамбулі скасували концерт скандальної піаністки українського походження Валентини Лисиці.

Як повідомив у своєму Фейсбуку посол України в Туреччині Василь Боднар, він отримав відповідний лист, у якому було повідомлено, що піаністка не зможе виступити на престижному музичному заході.

"Ця особа, яка публічно придбала псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" у Маріуполі на тлі обстрілів Азовсталі та відкрито підтримує росію у війні проти України, не буде представлена на престижних музичних заходах у Туреччині", — написав він.

За його словами, нині культура не може перебувати поза політикою чи війною, оскільки використовується російською пропагандою для виправдання її злочинів.

Варто зазначити, що Лисиця народилася у Києві, але з 1991 року проживала у США. З 2014 року вона неодноразово розповсюджувала наративи російських пропагандистів, відкрито підтримувала російського диктатора володимира путіна та всіляко критикувала Україну.

Через те, що в її заявах виявили ознаки мови ненависті щодо низки етнічних та соціальних груп, виступи Лисиці було скасовано у філармонії Торонто (Канада). Через це вона почала медійне цькування установи.

2021 року піаністка отримала т.зв. "паспорт днр".

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону публічного використання російської музики. Мета документа полягає в тому, щоби наповнити ефіри українських радіостанцій вітчизняною музикою.