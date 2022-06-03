Укр

Почему ломается расческа: приметы, которые не предвещают ничего хорошего

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы с расческой Новость обновлена 03 июня 2022, 08:10
Народные приметы с расческой

Ранее считали, что вещи, которые контактируют с волосами человека, обладают магической силой

Расческа есть у каждого человека. Это не только главный атрибут для ухода за волосами, но и предмет, который можно использовать даже… на огороде. Как и с любой часто используемой вещью, с расческой связано множество примет и предрассудков.

Как пишет Ukr.Media, ранее люди считали, что эта сломанная вещь не предвещает ничего положительного ее обладательнице или обладателю.

На что может указывать сломанная расческа

  • Если в расческе сломались зубчики, это может предвещать проблемы с волосами или зубами.
  • Сломанная пополам расческа предвещает, что человека вскоре обманут.
  • Если же расческу сломала сама ее обладательница, то на нее могут повесить вину за поступок, который она не совершала.
  • Сломанная расческа в руках чужого человека предвещает неприятности в семье или на работе.
  • Если же у расчески одновременно выпало много зубчиков сразу, это значит, что он вобрал в себя слишком много негатива, но тем самым уберег своего хозяина от сглаза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть с ножа согласно народные приметам.

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