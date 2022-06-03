Почему ломается расческа: приметы, которые не предвещают ничего хорошего

Ранее считали, что вещи, которые контактируют с волосами человека, обладают магической силой

Расческа есть у каждого человека. Это не только главный атрибут для ухода за волосами, но и предмет, который можно использовать даже… на огороде. Как и с любой часто используемой вещью, с расческой связано множество примет и предрассудков.

Как пишет Ukr.Media, ранее люди считали, что эта сломанная вещь не предвещает ничего положительного ее обладательнице или обладателю.

На что может указывать сломанная расческа

Если в расческе сломались зубчики, это может предвещать проблемы с волосами или зубами.

Сломанная пополам расческа предвещает, что человека вскоре обманут.

Если же расческу сломала сама ее обладательница, то на нее могут повесить вину за поступок, который она не совершала.

Сломанная расческа в руках чужого человека предвещает неприятности в семье или на работе.

Если же у расчески одновременно выпало много зубчиков сразу, это значит, что он вобрал в себя слишком много негатива, но тем самым уберег своего хозяина от сглаза.

Читайте также: Категория Lifestyle Названы 5 вещей в доме, которые отпугивают удачу и деньги Благополучие, успех и процветание приходить лишь в тот дом, в котором царит соответствующая энергетика

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть с ножа согласно народные приметам.