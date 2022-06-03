Таропрогноз на 4 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

У большинства суббота будет непростой, но продуктивной

Суббота, 4 июня, может привлечь в Вашу жизнь трудности или новые заботы, однако этот день у большинства пройдет успешно, и со всем получится справиться.

Во всяком случае, так говорит таропрогноз от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, какой именно ход событий обещают карты Таро для Вас на четвертый день лета, — выберите одну из трех карт на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, какая карта там была:

И найдите ее расшифровку ниже:

Десятка жезлов

Это карта еще называется Владыка великой силы, и ее можно понимать как предупреждение. В субботу в Вашей жизни может всплыть проблема, которая уже встречалась Вам ранее, но сила будет на Вашей стороне, — Вы будете готовы и справитесь.

Пустая карта

Таких карт, которые имеют одинаковый рисунок с обеих сторон, всего две в колоде, и когда они выпадают в ежедневном прогнозе, то мы обычно вытягиваем еще одну карту. В этот раз выпали обе пустые карты подряд.

Такая карта значит, что по каким-то причинам Таро не может дать ответ на интересующий Вас вопрос, — возможно, Вы не готовы услышать ответ, или же он еще не предопределен.

Двойка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка гармоничного изменения. В субботу может быть не просто, но Вы сможете найти баланс между разными сферами своей жизни и пустить все в нужное русло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака по картам Таро ждут финансовые трудности летом 2022 года.