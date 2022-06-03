Таропрогноз на 4 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Для більшісті субота буде непростою, але продуктивною

Субота, 4 червня, може принести у Ваше життя труднощі або нові турботи, проте цей день у більшості пройде успішно, і з усім вдасться впоратися.

У всякому разі, так каже таропрогноз від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, який саме хід подій обіцяють карти Таро для Вас на четвертий день літа, виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка карта там була:

І знайдіть її розшифровку нижче:

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владика великої сили і її можна розуміти як попередження. У суботу у Вашому житті може спливти проблема, яка вже зустрічалася Вам раніше, але сила буде на Вашому боці — Ви будете готові і впораєтеся.

Порожня карта

Таких карток, які мають однаковий малюнок з обох боків, лише дві в колоді, і коли вони випадають у щоденному прогнозі, ми зазвичай витягуємо ще одну карту. На цей раз випали обидві порожні карти поспіль.

Така карта означає, що з якихось причин Таро не може дати відповіді на питання, що Вас цікавить, — можливо, Ви не готові почути відповідь, або ж вона ще не визначена.

Двійка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика гармонійної зміни. У суботу може бути не просто, але Ви зможете знайти баланс між різними сферами свого життя та пустити все у потрібне русло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку за картами Таро чекають фінансові труднощі влітку 2022 року.