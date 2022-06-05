Таропрогноз на 6 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 227
Для некоторых день выдастся отличным для вложений
В понедельник, 6 июня, многим придется поработать над собой, однако эти старания окупятся.
Во всяком случае так говорит расклад по картам Таро, который сделал "Телеграф" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас в понедельник, взгляните на карты ниже и выберите одну из трех, не задумываясь:
Теперь смотрите, какую карту выбрали:
И ищите ее расшифровку ниже:
Перевернутый Шут
В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В понедельник Вы будете склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.
Шестерка пентаклей
Второе название карты — Владыка материального преуспевания или же просто Щедрость. Не скупитесь на помощь тем, кому это необходимо, и все вернется к Вам с лихвой. Благоприятный день для вложений.
Восьмерка кубков
Еще эта карта называется Владыкой отказа от успеха. Возможно, в понедельник Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться и плыть по течению, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами этим летом.