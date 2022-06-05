Таропрогноз на 6 червня: виберіть карту та дізнайтесь, що на Вас чекає у понеділок

Для деяких день видасться чудовим для вкладень

У понеділок, 6 червня, багато кому доведеться попрацювати над собою, проте ці старання окупляться.

У всякому разі, так каже розклад за картами Таро, який зробив "Телеграф" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас у понеділок, погляньте на карти нижче та виберіть одну з трьох, не замислюючись:

Вибирайте інтуїтивно

Тепер дивіться, яку карту вибрали:

Ті ж карти іншою стороною

І шукайте її розшифровку нижче:

Перевернутий Шут

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все одразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У понеділок Ви будете схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого та дати собі перепочити.

Шістка пентаклів

Друга назва карти — Владика матеріального успіху або просто Щедрість. Не скупіться на допомогу тим, кому це необхідно, і все повернеться до Вас з лишком. Сприятливий день для вкладень.

Вісімка кубків

Ще ця карта називається Владикою відмови від успіху. Можливо, в понеділок Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися і плисти за течією, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, у яких знаків Зодіаку будуть проблеми з грошима цього літа.