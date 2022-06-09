Укр

Таропрогноз на 10 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день лета
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день лета

В пятницу могут возникнуть споры

Пятница, 10 июня, некоторым принесет удачу в делах, для других же ознаменуется ошибками и конфликтами.

Во всяком случае именно так говорит расклад Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы выяснить, какие приятные и не очень сюрпризы подстерегают именно Вас, не задумываясь выберите одну из трех карт:

Теперь посмотрите, какая карта это была:

И найдите ее расшифровку:

Перевернутое Правосудие

10 июня в отношении Вас может иметь место какая-то несправедливость в любом из возможных ее проявлений. Постарайтесь не вступать ни с кем в конфронтацию, особенно с начальством, — итог споров будет не на Вашей стороне.

Шестерка пентаклей

Еще эта карта называется коротко "Щедрость". В пятницу Вам может подвернуться возможность выгодно вложить деньги, и в целом день пройдет успешно. Но не забывайте и делиться с теми, кому повезло меньше, — будет "плюсик" в карму.

Перевернутая Восьмерка жезлов

На десятый день лета перед Вами могут возникнуть внезапные помехи. Замедлитесь, иначе под влиянием эмоций в суете можете принять неверные решения и накликать на себя беду.

Напомним, ранее "Телеграф" раскладывал по картам Таро, каким знакам Зодиака повезет с деньгами этим летом.

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