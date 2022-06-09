Таропрогноз на 10 червня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає у п’ятницю

У п’ятницю можуть виникнути суперечки

П’ятниця, 10 червня, деяким принесе удачу у справах, а для інших ознаменується помилками та конфліктами.

У всякому разі, саме так говорить розклад Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб з’ясувати, які приємні і не дуже сюрпризи чатують саме на Вас, не замислюючись виберіть одну з трьох карт:

Тепер подивіться, яка карта це була:

І знайдіть її розшифровку:

Перевернуте Правосуддя

10 червня щодо Вас може мати місце якась несправедливість у будь-якому з можливих її проявів. Постарайтеся не вступати ні з ким у конфронтацію, особливо з начальством — результат суперечок буде не на Вашому боці.

Шістка пентаклів

Ще ця карта називається коротко "Щедрість". У п’ятницю Вам може повернутися можливість вигідно вкласти гроші, і в цілому день пройде успішно. Але не забувайте і ділитися з тими, кому пощастило менше, отримаєте "плюсик" до карми.

Перевернута Вісімка жезлів

На десятий день літа перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться, інакше під впливом емоцій у метушні можете прийняти невірні рішення та накликати на себе лихо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розкладав за картами Таро, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима цього літа.