Таропрогноз на 11 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Для многих эта суббота будет тяжелой

Суббота, 11 июня, принесет одним проблемы, других же наоборот порадует началом новой полосы.

Во всяком случае именно так обещает расклад Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы узнать, к чему приготовиться именно Вам, взгляните на карты ниже и выберите одну из них, не задумываясь:

Теперь посмотрите, какая карта там была:

И найдите ее расшифровку:

Король кубков

Поздравляем, потому что это на редкость хорошая карта. Она обещает, что в ближайшее время у Вас может закончиться черная полоса, начнет везти во всех делах, и, более того, в субботу Вы даже можете встретить кого-то особенного.

Пятерка жезлов

Эта карта — Владыка борьбы, и она предупреждает, что 11 июня Вы можете угодить в конфликт, и Вам придется отстаивать свои права или точку зрения. Но если Вы постараетесь, что обязательно выйдете победителем.

Перевернутая Пятерка мечей

Второе название карты "Владыка поражения", и она несет негативное значение в обоих положениях. Она может предупреждать о предательстве, горе, депрессии, потере друга. В субботу лучше отложите все важные дела.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, кому повезет с деньгами этим летом по картам Таро.