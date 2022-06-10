Таропрогноз на 11 червня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Для багатьох ця субота буде важкою
Субота, 11 червня, принесе одним проблеми, інших навпаки порадує початком нової смуги.
У всякому разі, саме так обіцяє розклад Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, до чого приготуватися саме Вам, погляньте на карти нижче та виберіть одну з них, не замислюючись:
Тепер подивіться, яка карта там була:
І знайдіть її розшифровку:
Король кубків
Вітаємо, тому що це надзвичайно хороша карта. Вона обіцяє, що найближчим часом у Вас може закінчитися чорна смуга, почне везти у всіх справах, і більше того, у суботу Ви навіть можете зустріти когось особливого.
П’ятірка жезлів
Ця карта — Владика боротьби, і вона попереджає, що 11 червня Ви можете потрапити в конфлікт, і Вам доведеться обстоювати свої права чи точку зору. Але якщо Ви докладете зусиль, що обов’язково вийдете переможцем.
Перевернута П’ятірка мечів
Друга назва карти "Владика поразки", і вона має негативне значення в обох положеннях. Вона може попереджати про зраду, горе, депресію, втрату друга. У суботу краще відкладіть усі важливі справи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, кому пощастить із грошима цього літа за картами Таро.