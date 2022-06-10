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Таропрогноз на 11 червня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день літа
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день літа

Для багатьох ця субота буде важкою

Субота, 11 червня, принесе одним проблеми, інших навпаки порадує початком нової смуги.

У всякому разі, саме так обіцяє розклад Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, до чого приготуватися саме Вам, погляньте на карти нижче та виберіть одну з них, не замислюючись:

Тепер подивіться, яка карта там була:

І знайдіть її розшифровку:

Король кубків

Вітаємо, тому що це надзвичайно хороша карта. Вона обіцяє, що найближчим часом у Вас може закінчитися чорна смуга, почне везти у всіх справах, і більше того, у суботу Ви навіть можете зустріти когось особливого.

П’ятірка жезлів

Ця карта — Владика боротьби, і вона попереджає, що 11 червня Ви можете потрапити в конфлікт, і Вам доведеться обстоювати свої права чи точку зору. Але якщо Ви докладете зусиль, що обов’язково вийдете переможцем.

Перевернута П’ятірка мечів

Друга назва карти "Владика поразки", і вона має негативне значення в обох положеннях. Вона може попереджати про зраду, горе, депресію, втрату друга. У суботу краще відкладіть усі важливі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, кому пощастить із грошима цього літа за картами Таро.

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