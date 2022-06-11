Таропрогноз на 12 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

В воскресенье многим будет полезно заняться творчеством

Воскресенье, 12 июня, одним может принести флёр депрессии, другим же массу возможностей для саморазвития.

Так говорит расклад по картам Таро, который на этот день составил "Телеграф". Чтобы выяснить, что ждет 12 июня именно Вас, не задумываясь выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь смотрите, какая карта это была:

И расшифровываем их все по порядку:

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в воскресенье Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Королева кубков

Сегодня Вы можете быть чуть ранимее и эмоциональнее, чем обычно, так что постарайтесь посвятить время родным и близким, заняться творчеством, поберечь нервы и не воспринимать ничего близко к сердцу.

Восьмерка пентаклей

Воскресенье станет отличным днем для работы, любое начинание будет успешным и принесет пользу. Если Вам захочется попробовать силы в чем-то новом, то не сдерживайте себя, но будьте внимательны к мелочам.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, у кого этим летом будет все отлично с деньгами.