Таропрогноз на 12 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

У неділю багатьом буде корисно зайнятися творчістю

Неділя, 12 червня, одним може принести депресивні настрої, іншим же масу можливостей для саморозвитку.

Так каже розклад за картами Таро, який на цей день склав "Телеграф". Щоб з’ясувати, що чекає 12 червня саме на Вас, не замислюючись виберіть одну з карток на картинці нижче:

Тепер дивіться, яка карта це була:

І розшифровуємо їх усі по порядку:

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у неділю Ви будете трохи відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна понуритися, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Королева кубків

Сьогодні Ви можете бути трохи вразливішими та емоційнішими, ніж зазвичай, так що постарайтеся присвятити час рідним і близьким, зайнятися творчістю, поберегти нерви і не сприймати нічого близько до серця.

Вісімка пентаклів

Неділя стане чудовим днем для роботи, будь-яке починання буде успішним і принесе користь. Якщо Вам захочеться спробувати сили у чомусь новому, то не стримуйте себе, але будьте уважні до дрібниць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, у кого цього літа буде все відмінно з грошима.