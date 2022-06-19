Укр

Таропрогноз на 20 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
69
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день лета
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день лета

Понедельник выдастся не самым простым днем

В понедельник, 20 июня, некоторые смогут удачно начать новый этап в жизни, других же могут захлестнуть старые проблемы и эмоции.

Так говорит расклад Таро, сделанный "Телеграфом" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, не задумываясь выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь взгляните, какая там была карта:

И найдите ее расшифровку ниже:

Колесница

Начало этой недели у Вас выдастся весьма удачным, — разум пересилит Ваши эмоции, ввиду чего будет как никогда легко начать новый период в жизни, ввести новые привычки, избавиться от старого и лишнего. Смело идите навстречу новому, не упустите возможность измениться к лучшему.

Перевернутая Девятка жезлов

20 июня в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Перевернутые Влюбленные

В этом положении карта предупреждает, что в понедельник Вы под влиянием эмоций можете принять неверные решения, которые после вылезут Вам боком. Поберегите себя и постарайтесь отложить все важные дела и встречи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому повезет с деньгами по картам Таро до конца лета.

Теги:
#Прогноз Таро