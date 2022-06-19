Таропрогноз на 20 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Понедельник выдастся не самым простым днем

В понедельник, 20 июня, некоторые смогут удачно начать новый этап в жизни, других же могут захлестнуть старые проблемы и эмоции.

Так говорит расклад Таро, сделанный "Телеграфом" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, не задумываясь выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь взгляните, какая там была карта:

И найдите ее расшифровку ниже:

Колесница

Начало этой недели у Вас выдастся весьма удачным, — разум пересилит Ваши эмоции, ввиду чего будет как никогда легко начать новый период в жизни, ввести новые привычки, избавиться от старого и лишнего. Смело идите навстречу новому, не упустите возможность измениться к лучшему.

Перевернутая Девятка жезлов

20 июня в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Перевернутые Влюбленные

В этом положении карта предупреждает, что в понедельник Вы под влиянием эмоций можете принять неверные решения, которые после вылезут Вам боком. Поберегите себя и постарайтесь отложить все важные дела и встречи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому повезет с деньгами по картам Таро до конца лета.