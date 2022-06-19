Таропрогноз на 20 червня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Понеділок видасться не найпростішим днем
У понеділок, 20 червня, деякі зможуть вдало розпочати новий етап у житті, інших можуть захлеснути старі проблеми та емоції.
Так каже розклад Таро, зроблений "Телеграфом" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, не замислюючись виберіть одну з карток на картинці нижче:
Тепер погляньте, яка там була карта:
І знайдіть її розшифровку нижче:
Колісниця
Початок цього тижня у Вас видасться дуже вдалим, — розум пересилить Ваші емоції, через що як ніколи легко буде розпочати новий період у житті, виробити нові звички, позбутися старого та зайвого. Сміливо йдіть назустріч новому, не проґавте можливість змінитися на краще.
Перевернута Дев’ятка жезлів
20 червня у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.
Перевернуті Закохані
У цьому положенні картка попереджає, що у понеділок Ви під впливом емоцій можете прийняти невірні рішення, які після того вилізуть Вам боком. Побережіть себе і постарайтеся відкласти всі важливі справи та зустрічі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому пощастить із грошима за картами Таро до кінця літа.