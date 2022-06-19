Выберите картинку и узнайте, как вас воспринимают люди

Посмотрите на изображения и выберите то, которое понравилось вам больше всего

Как нас воспринимают другие люди? Что их привлекает в вас? Простой психологический прием, как визуальный тест по картинке — хороший способ узнать о себе немного больше.

Предлагаем вам сделать выбор в пользу одного из изображений, представленных ниже.

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Узнайте, как вы выглядите в глазах окружающих вас людей с помощью этого психологического теста.

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Результаты визуального теста:

Вы привлекаете людей силой характера, независимостью, целеустремленностью. Рядом с вами люди чувствуют себя увереннее и спокойнее. Людей привлекает окружающая вас атмосфера покоя и уюта. Вы хозяйственны, аккуратны, заботливы, внимательны. Вы человек необычный, творческий и смелый. Людям нравится быть рядом с вами, так как их касаются лучи вашей славы. Вы привлекаете людей оптимизмом и хорошим настроением. Рядом с вами любая проблема кажется решаемой, а неудачи — временными. Людей привлекает ваша непредсказуемость и умение выходить за рамки повседневности. С вами интересно и не скучно, поэтому всегда есть люди, ищущие вашей компании. Вы — само очарование, человек с мягким характером, заботливый и внимательный. Людей привлекает ваша искренность и честность.

Напомним, что такие визуальные тесты помогают узнать не только о душевном состоянии личности, но и рассказать более подробно о характере человека, его сильных и слабых сторонах.