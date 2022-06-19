Виберіть картинку та дізнайтеся, як вас сприймають люди

Подивіться на зображення та виберіть те, яке сподобалося вам найбільше

Як нас сприймають інші люди? Що їх приваблює у вас? Простий психологічний прийом, як візуальний тест по картинці — хороший спосіб дізнатися про себе трохи більше.

Пропонуємо вам зробити вибір на користь одного із зображень, представлених нижче.

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Дізнайтеся, як ви виглядаєте в очах навколишніх за допомогою цього психологічного тесту.

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Результати візуального тесту:

Ви приваблюєте людей силою характеру, незалежністю, цілеспрямованістю. Поруч із вами люди почуваються впевненіше та спокійніше. Людей приваблює навколишня вас атмосфера спокою та затишку. Ви хазяйновиті, акуратні, дбайливі, уважні. Ви людина незвичайна, творча і смілива. Людям подобається бути поряд з вами, тому що їх торкаються промені вашої слави. Ви приваблюєте людей оптимізмом та гарним настроєм. Поруч із вами будь-яка проблема здається вирішуваною, а невдачі — тимчасовими. Людей приваблює ваша непередбачуваність та вміння виходити за рамки повсякденності. З вами цікаво і не нудно, тому завжди є люди, які шукають вашої компанії. Ви — сама чарівність, людина з м’яким характером, дбайлива та уважна. Людей приваблює ваша щирість та чесність.

Нагадаємо, що такі візуальні тести допомагають дізнатися не лише про душевний стан особистості, а й розповісти більш докладно про характер людини, її сильні та слабкі сторони.