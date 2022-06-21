18-летний сын Илона Маска решил стать женщиной

Мальчик стремится разорвать все связи со звездным отцом.

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск — многодетный отец и у него шесть сыновей, однако вскоре будет и дочь. Нет, никто от него не забеременел, просто старший сын миллиардера, 18-летний Ксавьер решил сменить пол, и более того полностью отречься от своего отца.

Как сообщает New York Post, парень настроен очень решительно, и уже даже подал все нужные документы в суд на смену гендера. Из скриншота, опубликованным @KnowNothingTV в Твиттере, известно, что Ксавьер уже выбрал себе новое имя — Вивиан Дженна Уилсон, взяв фамилию своей матери, и он хочет, "чтобы ее признали женщиной".

"Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом, и даже виде или форме" — указал Ксавьер как официальную причину.

Впервые Илон Маск стал отцом в 2002-м году, однако малыш умер в младенчестве. Позже, в 2004-м году, у Илона и его первой супруги Джастиной Уилсон с помощью ЭКО на свет появились двойнята — мальчики Гриффин и Ксавьер. Также первая жена Маска, и снова благодаря искусственному оплодотворению, подарила миллиардеру еще троих сыновей — женщина родила тройняшек: Дэмиана, Кайю и Саксона.

Отметим, что про детей Маска известно не много, ведь родители особо не распространяют информацию о них. Известно, что они очень воспитанные и добрые мальчики, которые ответственно относятся к своему питанию. Также они получают сильное образование, в школе, которую создал сам Илон Маск для детей сотрудников SpaceX.

Как сообщалось, через несколько дней после начала широкомасштабного российского вторжения вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.