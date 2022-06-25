Кто из мировых знаменитостей поддержал Украину после начала вторжения, а кто - рф: инфографика

Множество мировых знаменитостей поддержали Украину, а вот у россии дела с этим обстоят значительно хуже

После вторжения россии в Украину мировое сообщество выразило мощную поддержку нашей стране. В частности многие мировые звезды, деятели культуры и науки в своих публичных заявлениях выразили солидарность с Украиной, хоть нашлись и те, кто поддержал страну-агрессора.

Телерадиокомпания "Вежа" промониторила публичные высказывания мировых знаменитостей и создала наглядную инфографику, которая показывает, на чьей стороне симпатии мира.

Так на ней видно, что публично россиян поддержали писатель Паоло Коэльо, актер Стивен Сигал и спортсмен Джефф Монсон.

Что касается поддержки Украины, то список значительно шире, а в него вошли музыканты, писатели, актеры и другие культовые личности.

Как сообщалось ранее, представители украинского шоу-бизнеса объединились, чтобы записать патриотическую песню "Ми з України" и поддержать дух жителей нашей страны, которые продолжают жить в условиях военного времени. Песню написали Артур Железняк и Маша Личи. Аранжировкой трека занимался Сергей Грачев. Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко.