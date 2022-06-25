Хто зі світових знаменитостей підтримав Україну після початку вторгнення, а хто — рф: інфографіка

Безліч світових знаменитостей підтримали Україну, а ось у росії справи з цим значно гірші.

Після вторгнення росії в Україну світова спільнота висловила потужну підтримку нашій країні. Зокрема, багато світових зірок, діячі культури та науки у своїх публічних заявах висловили солідарність з Україною, хоч знайшлися і ті, хто підтримав країну-агресора.

Телерадіокомпанія "Вежа" промоніторила публічні висловлювання світових знаменитостей та створила наочну інфографіку, яка показує, на чиєму боці симпатії світу.

Так на ній видно, що публічно росіян підтримали письменник Паоло Коельо, актор Стівен Сігал та спортсмен Джефф Монсон.

Щодо підтримки України, то список значно ширший, а до нього увійшли музиканти, письменники, актори та інші культові особи.

Як повідомлялося раніше, представники українського шоубізнесу об’єдналися, щоб записати патріотичну пісню "Мі з України" та підтримати дух мешканців нашої країни, які продовжують жити в умовах воєнного часу. Пісню написали Артур Железняк та Маша Лічі. Аранжуванням треку займався Сергій Грачов. Режисером кліпу виступив Костянтин Гордієнко.