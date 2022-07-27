Таропрогноз на 28 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторым в этот четверг стоит задуматься о переменах в жизни

В четверг, 28 июля, многие могут получить возможность что-то круто изменить в жизни к лучшему, но другие же наоборот окажутся на пороге серьезных финансовых потерь.

Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутая Десятка пентаклей, перевернутый Суд и Двойка жезлов

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в четверг Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому до конца лета крупно повезет с деньгами.