Таропрогноз на 28 липня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Деяким цього четверга варто задуматися про зміни в житті

У четвер, 28 липня, багато хто може отримати можливість щось круто змінити в житті на краще, але інші навпаки опиняться на порозі серйозних фінансових втрат.

Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернутий Суд і Двійка жезлів

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що у четвер Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нову справу, яка має всі шанси на успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому до кінця літа пощастить з грошима.